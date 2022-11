Gemeenten krijgen 2500 euro bonus voor elke extra asielzoeker die ze vrijwillig opvangen

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel, VVD) presenteerde de wet vanavond in de hal van het ministerie van Justitie en Veiligheid. In de wet is afgesproken dat het kabinet voortaan elke twee jaar bekijkt hoeveel asielzoekers er worden verwacht en daar dan voldoende plekken voor zoekt. Daar bovenop kunnen gemeenten vrijwillig plekken aanbieden. Daarvoor worden zij beloond met 2500 euro per plaats, mits zij vijf jaar lang tenminste honderd asielzoekers opvangen.

Als er onvoldoende plekken beschikbaar worden gesteld, gaan de provincies eerst overleggen met gemeenten. Als dat niets oplevert, zal de staatssecretaris gemeenten dwingen asielzoekers te herbergen. ,,Dan kan ik zeggen: dan neem ik nu het besluit dat er in uw gemeente zoveel plekken gaan komen”, aldus Van der Burg. Zo’n boodschap is wat hem betreft wel ‘een grote uitzondering’.

De extra beloning van 2500 euro per opvangplek is een extraatje waarmee gemeenten kunnen doen wat ze willen. Zo mag het geld ook worden gebruikt ten gunste van haar inwoners. De bonus komt bovenop de onkostenvergoeding die gemeenten ook krijgen voor de opvang van asielzoekers.

Hoeveel geld er met de wet gemoeid is, is nog niet bekend. Van der Burg zei te hopen dat gemeenten die vrijwillig hun vinger opsteken hem ‘in geldproblemen’ zouden brengen. ,,Want dat zou betekenen dat ik geen opvangprobleem meer heb.” De opvangcrisis werd de afgelopen maanden heel zichtbaar bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar sliepen asielzoekers meermaals lange tijd noodgedwongen buiten.

Van der Burg zei ‘heel opgelucht’ te zijn dat de wet er nu is. ,,Het heeft veel te lang geduurd”, erkende hij. ,,Nu kunnen we gemeenten ontlasten die nu hun verantwoordelijkheid wel nemen.’’ Hij benadrukt dat er bij de spreiding gekeken wordt naar de grootte van een gemeente. ,,Het is duidelijk dat Amsterdam of Rotterdam meer moeten doen dan een kleine gemeente.’’ De gemeente Westerwolde, waar in Ter Apel het enige aanmeldcentrum van ons land is gevestigd, profiteert volgens de bewindsman verhoudingsgewijs het meest van de nieuwe wet.

Een eerlijkere verdeling van asielzoekers over Nederland is nodig, omdat niet alle gemeenten nu vluchtelingen willen opvangen. Dit jaar komen er zeker 48.200 asielzoekers ons land binnen, volgend jaar is de prognose dat dat aantal met iets boven de 50.000 nog iets hoger uitvalt. Opvangorganisatie COA komt voor begin volgend jaar zeker 12.000 bedden tekort.

Aan de spreidingswet ging een maandenlange politieke strijd vooraf. Gemeenten dwingen tot opvang stuitte op grote bezwaren van de VVD. Uiteindelijk stemde de Tweede-Kamerfractie van de VVD dinsdagmiddag alsnog in, nadat VVD-leider Mark Rutte had beloofd dat hij zich in het kabinet harder zal inspannen om het aantal asielzoekers dat naar ons land komt naar beneden te brengen.

,,Het is mijn overtuiging als politiek leider van de VVD dat we met deze hoge aantallen bij de instroom op deze manier niet door kunnen’’, stelde Rutte toen hij na drie uur overleg de fractievergadering verliet. Na afloop van die vergadering zei fractievoorzitter Sophie Hermans dat de VVD na ‘een pittig gesprek’ met Rutte toch in kan stemmen met de spreidingswet. Harde toezeggingen deed Rutte niet.

Hermans stelde nooit tegen de wet te zijn geweest. ,,Want in de kern gaat die spreidingswet over het eerlijk verdelen van asielzoekers over Nederland en dat steunt VVD-fractie van begin af aan.”

De bewindsman heeft de wet vanavond toegelicht aan de 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad. In het Veiligheidsberaad werd al langer nadrukkelijk gevraagd om een wet waarmee asielzoekers eerlijk verdeeld kunnen worden over álle Nederlandse gemeenten.

De Haagse VVD-burgemeester Jan van Zanen is ‘als lokaal bestuurder’ blij dat de wet er komt. Volgens hem hebben gemeenten soms ‘een duwtje’ nodig. ,,Als er wet- en regelgeving voor nodig is, dan is dat maar zo”, zegt de voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

,,We hebben met een hoge instroom te maken, dat is hartstikke ingewikkeld vanwege de voorzieningen, de woningen, de scholen. Het helpt voor het draagvlak niet als gemeente A wel iets doet en gemeente B niet. Dat vind ik niet fair. Gemeenten worden straks gedwongen om een bijdrage te leveren. Dan kan niemand er meer onder uit.”

Dwang

Het wetsvoorstel had een maandenlange aanloop nodig. Ook staatssecretaris Van der Burg zelf wilde eerder dit jaar ook nog niets weten van dwang. Hij vond dat de opvangcrisis met vrijwilligheid opgelost diende te worden. Toen nauwelijks gemeenten een vinger opstaken om asielzoekers op te vangen en ook het Veiligheidsberaad zelf een klemmend beroep deed op Van der Burg om een eerlijkere verdeling van asielzoekers mogelijk te maken, ging de bewindsman overstag.

Hij kondigde de dwangwet, die 1 januari 2023 in zou moeten gaan, begin juli al aan. Uiterlijk 1 oktober zou hij de tekst van het wetsvoorstel af hebben, beloofde Van der Burg, zodat het parlement tijd zou hebben om de wet te behandelen. Maar op 1 oktober lag er nog geen wetstekst. Er was meer tijd nodig, zei het ministerie. Een paar weken wellicht. Van der Burg stelde een nieuwe deadline, vrijdag 21 oktober. Ook die haalde hij niet.

Achter de schermen werd er maandenlang gevochten over het wetsvoorstel. De VVD, die te maken heeft met een achterban die een eerdere asieldeal te soft vond, bleef zich verzetten. Uiteindelijk werd er een compromis bereikt. Zo is afgesproken dat deze wet over vier jaar wordt geëvalueerd en dat over vier jaar de toezichtstaak die nu bij de staatssecretaris ligt, dan in handen komt van de provincies.

