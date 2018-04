Gemeenten mogen beslissen over knalverbod

Gemeenten kunnen in de toekomst mogelijk zelf bepalen of er binnen hun lokale grenzen een totaal vuurwerkverbod komt. Nu mag dat alleen voor beperkte vuurwerkvrije zones, maar nog niet voor een complete stad of heel dorp.

Quote Deze maatregel geeft de minister een mogelijkheid om lokaal maatwerk te bieden Ingewijde Volledig scherm Minister Grapperhaus © ANP Minister Ferd Grapperhaus (Justitie) studeert onder meer op dit alternatief voor een algeheel knalvuurwerkverbod, bevestigen bronnen binnen de coalitie. Het lukt de regeringspartijen namelijk niet om het eens te worden over een landelijk verbod op knalvuurwerk. Vooral de VVD voelt hier niets voor, de partij wil vooral dat illegaal vuurwerk wordt aangepakt. Daarom moest Grapperhaus onlangs een voorstel om rotjes te verbieden van tafel halen.



Een lokale ban is volgens ingewijden waarschijnlijk acceptabel voor alle regeringspartijen. ,,Er is een enorm verschil tussen de vuurwerkproblematiek in de grote steden en de dorpen buiten de Randstad. Deze maatregel geeft de minister, die in zijn maag zit met het vuurwerkgeweld tegen hulpverleners in de grote stad, een mogelijkheid om lokaal maatwerk te bieden", aldus een ingewijde.



De maatregel is tijdens een recent overleg tussen de coalitiepartijen en de bewindslieden Grapperhaus en staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Milieu) aangedragen. Grapperhaus heeft intern aangegeven het plan te bekijken.

Brillen

De regeringspartijen zouden in ieder geval allemaal te spreken zijn over een andere nieuwe vuurwerkregel: een verplichting voor handelaren om bij vuurpijlen stabiele afschietbuizen en veiligheidsbrillen te verkopen.



Tijdens de jaarwisseling eindigen nu jaarlijks bijna 500 mensen op de spoedeisende hulp, raken 200 ogen beschadigd, valt gemiddeld één dode per jaar en worden zo’n 11.000 incidenten geregistreerd. Daarmee is het op veel plaatsen in Nederland het onveiligste feest van het jaar, stelde de Onderzoeksraad voor Veiligheid eind vorig jaar nog vast.

Zones

Door gemeenten de mogelijkheid te geven helemaal vuurwerkvrij te worden, moeten die cijfers rap dalen. Gemeenten kunnen nu alleen vaststellen dat in bepaalde gebieden geen vuurwerk mag worden afgestoken. Het gaat dan om vuurwerkvrije zones, aangewezen omdat de openbare orde of veiligheid van mensen of dieren daar in gevaar is, zoals bij verzorgingstehuizen of kinderboerderijen.



Het lokale gezag mag zo'n zone nu nog niet uitbreiden tot de hele gemeente. Een gemeente kan namelijk niet iets verbieden wat landelijk mag, daar zou een wetswijziging voor nodig zijn.



Brandbrief

De Haagse burgemeester Pauline Krikke schreef het kabinet enkele maanden terug nog namens de burgemeesters van de vier grote steden dat ‘de tijdgeest inmiddels rijp lijkt’ voor een verbod op bepaalde soorten van consumentenvuurwerk.



Krikke is geen voorstander van een gemeentelijk verbod, laat haar woordvoerder weten. Ze wil een landelijke regeling. ,,Anders krijg je de gekke situatie dat mensen een paar meter over de gemeentegrens in Rijswijk wel mogen knallen en hier niet."



Ook met het oog op duidelijkheid naar de burger en ‘slagvaardige’ handhaving zou lokale regulering geen werkbare optie zijn, aldus de grote steden verenigd in de G4.



De VNG gaat vooralsnog uit van de regel dat vuurwerk met oud en nieuw in beginsel mag. De koepel van gemeenten raadde lokale bestuurders eerder al aan om vuurwerkvrije zones 'niet te ruim' te trekken, omdat anders de huidige regels worden overschreden.

Minder letsel