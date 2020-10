Gemor binnen FvD: ‘Baudet luistert niet naar kritiek, je belandt nog eerder op een zijspoor’

Minister Grapper­haus: kerken terug naar 30 mensen per dienst

5 oktober De Nederlandse kerken gaan vrijwillig terug naar dertig mensen per dienst. Ook zal er niet meer samen gezongen worden. Dat liet minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid en Justitie) vanochtend weten nadat hij had overlegd met het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken. Ook moskeeën gaan een maximum van dertig mensen tijdens een dienst toelaten.