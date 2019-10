Gemor over nieuwe koers GroenLinks

Kinderen niet verplicht het Wilhelmus te leren op school

3 oktober Het hoeft voor kinderen niet per se verplicht te worden het Wilhelmus te leren op te school, als het aan de commissie ligt die de afgelopen twee jaar nadacht over de onderwijsstof op basis- en middelbare scholen. Het voorstel is echter wel in het regeerakkoord opgenomen, en minister Slob wil daar vooralsnog niet van afwijken.