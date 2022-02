Geschorst Volt-Kamerlid niet op de hoogte van klachten tegen haar, onderzoek liep al langer

Wat er gemeld is, blijkt onduidelijk. Wel zegt Volt dat de klachten ‘wijzen op grensoverschrijdend gedrag’ en ‘voldoende aanleiding’ geven ‘om het onderzoek uit te breiden’. Een woordvoerder bevestigt dat er ‘sinds enkele weken’ een onderzoek naar Gündogan loopt, dat nu wordt uitgebreid. De partij heeft daarvoor een extern integriteitsbureau in de arm genomen.

Wederhoor

Gündogan zelf tast nog in het duister over wie wat over haar heeft gemeld. Volgens Volt omdat zij ‘onderdeel van het onderzoek’ is. ,,Het bureau spreekt eerst met degenen die meldingen doen en naar voren stappen met de klachten. Daarna vindt wederhoor met Nilüfer Gündogan plaats.” De nummer 2 van Volt is gisteren door partijleider Laurens Dassen op de hoogte gesteld van de schorsing en het onderzoek, zonder dat ze details heeft gehoord. Zelf heeft zij nog niet gereageerd.