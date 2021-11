Gewapende particuliere beveiligers op schepen in strijd tegen piraterij

De wet staat onder voorwaarden toe particuliere beveiligers aan boord te nemen. Reders moeten wel eerst kijken of een VPD kan worden ingezet. Als dat te lang duurt, te veel kost of een schip moet te ver omvaren, dan kan toestemming worden gegeven voor particuliere beveiliging.

,,Eindelijk is het zover en kunnen onze schepen en mensen beveiligd door gevaarlijke wateren varen, óók als de inzet vanuit Defensie niet mogelijk is. Nederland loopt bovendien niet langer uit de pas in vergelijking met andere Europese maritieme landen”, laat KVNR-directeur Annet Koster weten.

Het voorstel komt van de Kamerleden Han ten Broeke (VVD) en Martijn van Helvert (CDA). Over het toestaan van particuliere beveiligers wordt al jaren gesproken. Voor eerdere voorstellen was niet genoeg steun. De Kamer wilde toen niet afwijken van het geweldsmonopolie van de Staat. Regeringspartij D66 is ook nu nog tegen. Dat geldt ook voor de oppositiepartijen GroenLinks en SP. De PvdA vraagt zich af of de noodzaak wel groot genoeg is om de particuliere beveiligers toe te staan.