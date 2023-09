GL/PvdA wil minimumloon naar 16 euro en pleit voor ov-klimaatkaart

Links wil verder ook de marktwerking uit de zorg, de volkshuisvesting, het openbaar vervoer en de kinderopvang. Ook moet er een ‘offensief’ komen om oude huizen snel beter te isoleren; zo kunnen mensen met weinig inkomen en de middeninkomens hun energierekening snel zien dalen. Een nog op te richten Woningbouwfonds moet ervoor zorgen dat er flink meer betaalbare huur- en koopwoningen bij komen. Voor alle huurwoningen, ook in de vrije sector, gaat een maximumhuur gelden op basis van een puntenstelsel. Wie in een slecht geïsoleerd huurhuis woont, krijgt recht op korting.



Opvallend punt is ook het ‘Klimaatticket’ in het openbaar vervoer: voor 49 euro per maand moet iedereen in de daluren onbeperkt kunnen reizen met tram, bus, metro en trein. In Duitsland werd al geëxperimenteerd met zo'n ov-kaart. ‘Op deze manier jagen we duurzaam vervoer aan en zorgen we dat openbaar vervoer een publieke voorziening wordt die voor iedereen betaalbaar is.’ Mensen met weinig geld zouden via de gemeente dat ov-ticket gratis moeten krijgen.