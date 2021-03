Gommers blij met verkiezingsuitslag: ‘Nu samen de crisis oplossen’

Podcast Podcast: Het dansje van Kaag, de pijn van links en Wopke speelt straks ‘hard to get’

10:10 Mark Rutte lijkt onbreekbaar: voor de vierde keer op rij wint hij de Tweede Kamerverkiezingen. Linkse partijen liggen op apegapen, maar D66 profiteert maximaal van de ‘Flow’ van Sigrid Kaag. En tussen al dat geweld sluipt een groepje nieuwkomers de Tweede Kamer in. We bespreken het allemaal in onze podcast Politiek Dichtbij.