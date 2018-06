Grapperhaus: Aanpakken bureaucratie bij opsporing criminelen

Het Openbaar ministerie luidde vorige week in het jaarverslag 2017 de noodklok over het gebrek aan capaciteit. Daardoor blijven er veel zaken op de plank liggen, terwijl er bij die zaken een goede kans bestaat dat de dader kan worden gevonden en vervolgd.



Het capaciteitsprobleem speelt zowel voor de delicten die worden gemeld bij de politie als voor de misdaden waarvoor de autoriteiten zelf in actie moeten komen, zoals witwaspraktijken en drugshandel. Het OM waarschuwt door het capaciteitsprobleem slecht een klein deel van de georganiseerde misdaad in beeld te hebben. Als er al ingegrepen wordt, dan gaat dat vaak 'via de korte klap'; kleine criminelen worden aangepakt terwijl de grotere spelers vrijuit gaan.



Ook blijkt dat de behandeltijd van strafzaken is toegenomen, onder meer omdat de afstemming met de reclassering, Slachtofferhulp en zorginstanties meer tijd in beslag neemt.



Grapperhaus reageerde op vragen van PVV-Kamerlid Lilian Helder, die hem onder meer vroeg waarom er geen extra geld voor het OM en de politie is vrijgemaakt in de pas gepresenteerde voorjaarsnota. ,,De besluitvorming is nog niet afgerond, meer kan ik er niet over zeggen", aldus de bewindsman, die benadrukte dat er wel degelijk geïnvesteerd wordt in de aanpak van criminaliteit.