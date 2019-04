Grapperhaus: conclusies over integriteitsschendingen OM 'uitermate indringend’

De top van het OM krijgt stevige kritiek van de onderzoekscommissie Fokkens. Zo blijkt een liefdesrelatie tussen toenmalig procureur-generaal Marc van Nimwegen en hoofdofficier van justitie Marianne Bloos jarenlang verzwegen, terwijl die volgens de gedragscode gemeld had moeten worden. Van Nimwegen heeft ook bevorderd dat een aanbesteding naar zijn zwager ging. Van Nimwegen is sinds gisteren geschorst. Het buitengewoon verlof van Bloos is verlengd.



Grapperhaus laat er in een brief aan de Tweede Kamer geen misverstand over bestaan. ‘Deze conclusies betreffen niet alleen het niet integere gedrag van twee hoge functionarissen van het OM, maar ook de wijze waarop daarmee door de top van de organisatie is omgegaan.’