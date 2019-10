Grapperhaus: Geen rechtsongelijkheid boze boeren en klimaatactivisten, wel verschillen

Er is qua regels geen verschil gemaakt tussen de boerenprotesten en de demonstraties van klimaatgroepen. Dat zei minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) vanmiddag in reactie op insinuaties van PvdD-Kamerlid Esther Ouwehand dat er sprake is van rechtsongelijkheid.

Ouwehand die meent dat de klimaatprotesten veel harder zijn aangepakt dan de boze boeren. ,,Waar bij de boeren gedoogd werd dat de boeren op trekkers op de snelweg reden, werden de klimaatactivisten in Amsterdam weggedragen door de politie. Is er een verschil tussen het demonstratierecht van de een, en van de ander?’’, aldus Ouwehand, die suggereert dat het rechtsgevoel in Nederland hierdoor aangetast is.



Leden van de actiegroep Extinction Rebellion hielden dit eind vorige week en dit weekend protestacties in Amsterdam, waarbij ze onder meer de Stadhouderskade en de Blauwbrug urenlang blokkeerden. Zeker 130 klimaatactivisten werden opgepakt, en uiteindelijk naar huis gestuurd met een boete van 380 euro per persoon.



Tegelijkertijd waren er gisteren door heel het land boerenprotesten tegen de nieuwe stikstofregels. Daarbij zijn op diverse plekken ongeregeldheden ontstaan. Zo ramden boze boeren in Groningen de deur van het provinciehuis met een tractor. Eenmaal binnen is gevochten, waarbij een agent zijn wapenstok heeft gebruikt. Even verderop zou een actievoerder zijn ingereden op een van de politiepaarden. Enkele boeren werden opgepakt. Uiteindelijk gingen de provinciebesturen van Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland overstag, en trokken de stikstofmaatregelen in.



Vorige week protesteerden de boeren al op het Malieveld in Den Haag, waarbij onder meer hekken rondom het veld omver werden gereden met tractors.

Verschillen

Volgens Grapperhaus was er geen sprake van rechtsongelijkheid, maar bestaan er ‘wezenlijke verschillen’ tussen de twee protesten. Zo was het boerenprotest in Den Haag van tevoren aangemeld, en was er toestemming gegeven door de gezagsdriehoek (burgemeester, politie en officier van jusititie). ,,Daar is gekeken naar de gevolgen voor omstanders en overige wegdeelnemers’’, aldus de minister. ,,Bij het klimaatprotest is onder meer de Stadhouderskade geblokkeerd, maar die locatie was niet van tevoren toegestaan. Aan ons voorstel om het protest naar de achterkant van het Rijksmuseum te verplaatsen, hebben de demonstranten geen gehoor gegeven.’’



De bewindsman stelt zich naar eigen zeggen ‘terughoudend op’, omdat het om een ‘lokale aangelegenheid’ gaat. ,,De burgemeester maakt een inschatting van een demonstratie. In de praktijk worden er vervolgens afspraken gemaakt met justitie’’, zodat een protest geen gevaar oplevert en ordentelijk verloopt. ,,Als er strafbare feiten worden gepleegd, dan vindt er uiteraard onderzoek plaats door justitie’’, besloot Grapperhaus.

‘Fout en dom’

In de Kamer is gisteravond al woedend gereageerd op de geweldsincidenten. ,,Dit gaat veel en veel te ver’’, vindt fractieleider Rob Jetten van D66. ,,Ik snap dat boeren willen demonstreren, maar intimidatie en geweld zijn ontoelaatbaar.’’ VVD’er Helma Lodders noemde de actie van de boeren ‘ontzettend fout en dom’. Zij snapt dat boeren boos zijn, maar, ‘er wordt keihard gewerkt om het goed te regelen. Geweld tegen politie of dingen slopen is verwerpelijk en helpt ons niet!’

GroenLinks-leider Jesse Klaver noemde het recht om te demonstreren gisteren ‘een groot goed’, maar geweld hoort daar niet bij. ,,Het binnen rammen van een provinciehuis is onacceptabel.’’ PvdA’er William Moorlag vindt dat van de samenleving best begrip mag worden gevraagd voor lawaai en verkeersoverlast, maar niet voor dit soort ‘moedwillige vernieling’.

Nieuwe actie

De boeren gaan morgen opnieuw protesteren in Den Haag. Het protest is georganiseerd door Farmers Defence Force, die eerder de landelijke actie van 1 oktober op het Malieveld in Den Haag op poten zette.

