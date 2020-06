Grapperhaus haalt uit naar hooligans: ‘Ik weet niet wat voor rotzooi ze allemaal hebben gebruikt’

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie gaat vanavond om tafel met de politie naar aanleiding van de rellen afgelopen zondag in Den Haag. Hij spreekt dan de voorzitters van de politiebonden, de centrale ondernemingsraad en de korpsleiding. Daarna komen zij met een gemeenschappelijke verklaring. Politiebond ACP luidde gisteren bij deze nieuwssite de noodklok over het grote gebrek aan respect voor de politie in Nederland.

Grapperhaus hekelt bovendien de ‘stemmingmakerij’ op internet. Op sociale media laten allerlei mensen, onder wie lokale politici en kamerleden, zich kritisch uit over het politieoptreden. ,,Dat is afkeurenswaardig en grievend voor de mensen die hun werk doen. Ik sta volledig achter de politie”, aldus de minister na afloop van het beraad met de burgemeesters van de veiligheidsregio’s in Utrecht. Mensen moeten volgens hem niet direct commentaar leveren en eerst de feiten afwachten. ,,Dat geldt voor iedere burger.”

Naar schatting vierhonderd hooligans trokken zondag naar Den Haag om te rellen. Op het Malieveld was een protest bezig tegen de coronamaatregelen. Grapperhaus: ,,Het gaat om volwassen kerels die dingen naar agenten gooien. Ik weet niet wat voor rotzooi ze allemaal hebben gebruikt. Mensen van mijn leeftijd met verkeerde bedoelingen die alleen maar de boel willen verstieren. Voor hen heb ik nul sympathie. Zij moeten beter weten en verdienen lik op stuk.”

‘Dat doet mij pijn’

Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen laat weten dat de ervaringen van Den Haag worden meegenomen bij volgende protesten en dat burgemeesters attent zijn op relschoppers. ,,Er komen geen nieuwe richtlijnen voor demonstraties. Dat is niet nodig. Demonstreren is een grondrechtelijk goed. Het is nu misgegaan omdat een stel onverlaten zich nergens iets van aantrekt. Tegen hen wil ik zeggen: organiseer je eigen demo.”

Korpschef Henk van Essen is klaar met het constante ‘bashen’ van de politie. ,,Wat we ook doen, altijd is er wel iemand die vindt dat het anders had gemoeten. We treden te soft op. Of juist te hard. Een oordeel over ons optreden is snel geveld, vaak op basis van fragmentarische beelden. Dat doet mij pijn”, schrijft de korpschef in een blog. ,,Het doet geen recht aan mijn politiemensen. Aan onze politiemensen.”

Waardering

Van Essen stelt veel waardering te hebben voor de agenten. ,,In een steeds meer polariserende samenleving moet de politie haar werk doen. Zich neutraal opstellen, ieders recht op demonstratie waarborgen, maar ook begrenzen. Het is voortdurend balanceren. We zijn transparant over ons optreden en leggen daarover verantwoording af. Kritiek op de politie is goed, soms ook terecht. Maar ik zie ook voorbeelden van ongefundeerde kritiek en van incidenten die tot norm worden verheven. Twijfel aan hun professionaliteit en integriteit doet iets met individuele politiemensen. Het mag niet zo zijn dat zij terughoudend worden om de stap vooruit te zetten; het is belangrijk dat zij dat blijven doen.”

Gerrit van de Kamp, voorzitter van politievakbond ACP, vindt dat ook, liet hij gisteren aan deze nieuwssite weten. ,,Politieagenten worden de afgelopen maanden op grote schaal beticht van van alles en nog wat. Zij zijn altijd de gebeten hond, wát er ook gebeurt. Nu liep het in Den Haag dus uit de hand op een plek waar allemaal verschillende mensen met verschillende ambities en doelen lopen. Daar moet de politie ‘in the heat of the moment’ chocola van maken. Op die momenten worden er onvoorstelbaar veel filmpjes gemaakt en geknipt en geplakt, allemaal om de agenten in kwestie in fout daglicht te stellen. Voor onze collega’s hoeft het zo niet meer.”