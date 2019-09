Grapperhaus: Iedereen die een lijntje snuift, financiert misdadigers

Hij was toevallig in 1992 op Sicilië, in Italië, toen onderzoeksrechter Giovanni Falcone daar werd vermoord. Falcone had de maffia veroordeeld, maar moest dat bekopen met zijn leven.



Afgelopen woensdag, om tien over negen, belde het Openbaar Ministerie naar minister Grapperhaus dat er nu - 27 jaar later - een soortgelijke moord op zijn bordje ligt. ,,Ongelofelijk. Ik had het niet voor mogelijk gehouden.’’



Want de moord op Wiersum lijkt het werk van de bende van de voortvluchtige crimineel Ridouan Taghi, spil van ’s lands drugsmaffia. Uit wraak dat Wiersum kroongetuige Nabil B. bijstond in zijn verklaringen tegen Taghi. Een maffia-achtige afrekening, zoals die ooit Falcone trof. ,,Wij zijn kennelijk zo ver afgegleden.’’



Nog eenmaal schudt de minister zijn boosheid van zich af: ,,Het gaat om een jongen van 44, met twee kinderen, die gewoon bij zijn huis wordt doodgeschoten. Een advocaat bovendien. Terwijl die ook het laatste bastion is voor de burger en dus ook voor criminelen. The last man standing voor hen. Ongelofelijk.”