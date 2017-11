Grapperhaus: Juridische gronden nodig voor oppakken Syrië-strijders

De strijder bezocht in september een bijeenkomst in De Balie in Amsterdam waar een film van de Syrische actiegroep Raqqa is Being Slaughtered Silently werd vertoond. Hij zat achterin de zaal en werd uiteindelijk herkend door een van de activisten. De politie werd ingeschakeld, maar de man nam direct na de voorstelling de benen.



De directeur van De Balie, Yoeri Albrecht, nam contact op met inlichtingendienst AIVD. ,,De identiteit van de man was bij de inlichtingendiensten bekend'', aldus Albrecht. De Volkskrant schrijft dat de man onder een valse naam het land binnenkwam en dat de inlichtingendienst AIVD hem al maanden in de gaten houdt. De AIVD wil het verhaal niet bevestigen. ,,Wij gaan nooit in op individuele gevallen", zegt een woordvoerder.



Voor zover de directeur van De Balie weet, loopt de IS-strijder nog altijd vrij rond. Het Landelijk Parket van het OM en het OM in Amsterdam konden niet zeggen waarom de man niet is opgepakt.



De aanwezigheid van de IS-strijder heeft niet geleid tot een ander dreigingsbeeld in Nederland. Het is zover bekend de eerste keer dat een Syrische IS-strijder opduikt in Nederland.