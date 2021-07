Grapperhaus laat onafhankelijk onderzoek doen naar beveiliging Peter R. de Vries

Volgens het ministerie moet hij de feiten rond de bewaking van de neergeschoten misdaadjournalist verzamelen. De Vries werd al langer bedreigd, maar onduidelijk is of en welke beveiliging hem is aangeboden en of hij daar afstand van heeft gedaan. Hierover rezen eerder deze week al kritische vragen , omdat gesprekken over zijn beveiliging ‘niet harmonieus’ zouden zijn verlopen.

Fortuyn

Het onderzoek doet denken aan dat rond de beveiliging van de vermoorde politicus Pim Fortuyn. Destijds onderzocht een commissie of hij in de maanden voor zijn dood ook niet had moeten worden beveiligd. De commissie Van den Haak oordeelde destijds, in 2002, dat de overheid steken had laten vallen en Fortuyn al maanden voor zijn dood persoonsbeveiliging had moeten krijgen.