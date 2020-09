Grapperhaus schudt op nieuwe bruiloftsfoto's zelf ook handen en knuffelt schoonmoeder

Corona-bekeuring gehad? Bruiloft afgeblazen? De redactie van de Stentor wil in contact komen met mensen die een corona-bekeuring hebben gekregen of die vanwege de pandemie hun bruiloft hebben moeten afzeggen. We willen hun mening horen over de bruiloft van minister Grapperhaus. Mail daarvoor svp vandaag je gegevens (naam, woonplaats, telefoonnummer) naar online@destentor.nl

Vorige week raakte Grapperhaus (61) al in opspraak door eerdere beelden van zijn bruiloft waarop te zien is dat er op de trappen van het stadhuis waar hij net getrouwd is, niet genoeg afstand wordt gehouden onder de gasten. Nu blijkt dat Grapperhaus zélf die afstand ook niet in acht heeft genomen, dat hij zelf handen heeft geschud en fysiek contact heeft gehad met gasten, waarvan sommige aardig op leeftijd.

De minister van Justitie en Veiligheid bood hier uitvoerig zijn excuses voor aan. Volgens hem heeft hij zijn gasten meerdere malen ‘uitdrukkelijk’ verzocht zich te houden aan de geldende coronaregels. Dat dit niet is gebeurd, spijt hem ten zeerste, aldus de minister. Ook maakte de minister 780 euro over aan het Rode Kruis, een bedrag dat tweemaal gelijk staat aan de boete die geldt als de coronaregels worden overtreden. Het bedrag staat symbool voor hem en zijn kersverse echtgenote.

Schoonmoeder

Op nieuwe beelden in de handen van Shownieuws was gisteravond te zien hoe Grapperhaus tijdens zijn bruiloftslunch in een restaurant in Bloemendaal dichtbij zijn gasten staat. Onder de gasten zijn ook veel vijftig- en zestigplussers. Daarnaast omhelst hij zijn (naar verluidt) schoonmoeder en schudt hij handen.

Eind vorige week leek de bruiloftsrel nog met een politieke sisser af te lopen: de meeste oppositiepartijen wilden de minister de uitglijder niet inwrijven. ,,Er ligt een schaduw over zijn huwelijk’’, zei ook premier Rutte, die vond dat Grapperhaus al genoeg was gestraft door alle beroering.

Gisteren werd daarentegen bekend dat de Tweede Kamer vandaag in debat gaat met het kabinet over het geloofwaardigheidsprobleem van de minister. De nieuwe beelden van een handenschuddende Grapperhaus zullen daar hoogstwaarschijnlijk ook aan bod komen. Ook liet de vakbond van de BOA's weten dat zij minder boetes gaan uitdelen omdat zij verontwaardigd zijn over het gedrag van de minister. Onder het mom ‘maar Grapperhaus houdt zich ook niet aan de regels’ vinden de BOA's dat hun geloofwaardigheid en gezag wordt ondermijnd.

FvD-Kamerlid Theo Hiddema zei gisteravond in Op1 dat minister Grapperhaus alle coronaboetes zou moeten seponeren:

