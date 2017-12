Grapperhaus: Veiligheidsdiensten zorgvuldig rond vernieling Joods restaurant

De minister antwoordde op vragen van Kamerleden over de afhandeling van het incident. De dader, die niet de Nederlandse nationaliteit heeft, moet zich verantwoorden maar is op vrije voeten gesteld, wat onder meer bij de PVV tot onbegrip leidde. Die wil dat de dader voor terrorisme wordt vervolgd en het land wordt uitgezet. De VVD benadrukte tijdens het debat dat iemand bij zo'n kwestie 'in de kladden' moet worden gegrepen.



Grapperhaus wilde niet in detail ingaan op de zaak om de rechtsgang niet te verstoren, maar zei wel dat goed is gekeken of de dader verder nog gevaarlijk is. Ook gaat hij kijken wat er verder moet gebeuren ' om te laten zien dat we dit onaanvaardbaar vinden'.



De bewindsman wil op korte termijn een bezoek brengen aan de Joodse gemeenschap en instanties. Grapperhaus heeft naar eigen zeggen dinsdag al uitvoerig met de Joodse gemeenschap gesproken en woont dit weekend een Chanoeka-viering bij.