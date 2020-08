Grapperhaus vindt zich na ophef over huwelijk nog geloofwaardig als minister

Voorafgaand aan de ministerraad gaf Grapperhaus een korte reactie. ,,Nederland heeft kunnen zien dat ik op mijn eigen huwelijk echt mijn best heb gedaan aan de regels te voldoen.” De minister zegt spijt te hebben van het feit dat dat niet helemaal gelukt is. De kwestie is donderdag al in de ministerraad aan de orde geweest.

Ook staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid, die het huwelijk voltrok, vindt dat Grapperhaus nog geloofwaardig is als minister. ,,Alle maatregelen zijn genomen om te zorgen dat de 1,5 meter afstand gehouden kon worden.” Het is volgens haar ook lastig om het de hele tijd goed te laten gaan. Voor partijgenoot Hugo de Jonge is met de spijtbetuiging van zijn partijgenoot Grapperhaus de zaak afgedaan. ,,Ferd is zeer geloofwaardig.’’

De minister kwam deze week in opspraak vanwege zijn huwelijk. Op de beelden is het gezelschap op het bordes te zien, waarbij mensen geen anderhalve afstand van elkaar houden. Maar volgens Grapperhaus werden op die plek mensen bij elkaar gezet die samen een huishouden vormen.

Goede voorbeeld

Toen er kritiek ontstond vanwege de beelden, zei de minister aanvankelijk dat de coronamaatregelen ‘voortdurend in de gaten zijn gehouden’.

In een verklaring aan de Tweede Kamer kwam hij daar later op terug. ,,Ondanks alle genomen maatregelen zijn er helaas momenten geweest waar de anderhalve meter afstand niet in acht is genomen. Dat spijt me, juist een minister moet altijd het goede voorbeeld geven.”

Volgens de richtlijnen van het kabinet moeten gasten op een bruiloft ook anderhalve meter afstand houden en moet iedereen een eigen vaste zitplaats hebben. Ook mag er op de trouwlocatie ‘niet van plek worden gewisseld of gedanst worden’.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

De meningen waren verdeeld over het huwelijk van Ferd Grapperhaus in talkshow Op1: