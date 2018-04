Grapperhaus ‘weet niet’ wat te doen tegen haatimams

Dat zei hij vanavond in een debat over die kwestie in de Tweede Kamer.

Velen lazen in de uitspraken van Jneid een bedreiging tegen Aboutaleb, omdat strenge islamieten geweld tegen afvalligen toejuichen. Volgens Grapperhaus is dat echter een interpretatie waarmee het Openbaar Ministerie niet tot vervolging over kan gaan. ,,Ik zeg u daarom in alle eerlijkheid dat ik op dit moment niet weet of we dit soort uitspraken met het strafrecht kunnen oplossen.’’

De omstreden imam Jneid noemde Aboutaleb verder weliswaar ook een ‘vijand van de islam’, maar volgens Grapperhaus blijft de imam daarmee net binnen 'de grenzen van de wet'. De imam werd wel een gebiedsverbod opgelegd voor een paar Haagse wijken, maar het Openbaar Ministerie zei hem verder niet te kunnen vervolgen.

In de Tweede Kamer leeft onvrede daarover voort, maar Grapperhaus zegt slechts 'scherp te kunnen blijven letten' op de 'gedragingen' van Jneid. ,,Ik zeg u ook toe nog eens te kijken of we echt alles wat we kúnnen doen ook echt hebben gedaan. Maar ik vrees van wel.''

Hetzelfde probleem speelt bij de imam El Alami Amaouch, die in september door België werd uigezet ‘omwille van de staatsveiligheid' en daarop naar Den Haag vertrok. Amaouch heeft namelijk naast een Marokkaans paspoort ook een Nederlandse verblijfsvergunning. Die imam verheerlijkte in België terrorisme en op een filmpje van een preek was zelfs een IS-vlag te zien. Volgens Grapperhaus heeft Amaouch zich in Nederland nog niet strafbaar uitgelaten en zijn er daarom geen gronden hem aan te pakken.

Beknotten

CDA en SGP willen de imams proberen aan te pakken door met een wet die het ‘verheerlijken’ van geweld strafbaar zou stellen, maar een meerderheid van de Tweede Kamer voelt daar niet voor. Dit zou niet alleen twijfelgevallen tot gevolg hebben over wat wel en niet strafbaar is, maar bovenal de vrijheid van meningsuiting beknotten. ,,Dan doen we precies wat haatimams willen: dan leveren we onze vrijheid in,’’ aldus VVD’er Arno Rutte.