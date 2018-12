Gratis loopbaanadvies voor 45-plussers

Koolmees schrijft in een brief dat er positief gereageerd wordt op de regeling, waarbij mensen gratis is in gesprek kunnen gaan met een loopbaanadviseur. ‘Ik denk dat er nog veel meer mensen er profijt van kunnen hebben. Daarom heb ik besloten dat alle 45-plussers in aanmerking komen’, aldus de bewindsman. Om dat mogelijk te maken maakt hij drie miljoen euro vrij, waardoor er in totaal 17 miljoen euro beschikbaar is voor de regeling.



Door de regeling is het advies voor de deelnemer gratis. De coach kan subsidie aanvragen. Er is ook een potje voor leidinggevenden die hun werknemers willen ondersteunen bij hun loopbaanwensen.



De minister benadrukt dat het belang is dat mensen regelmatig nadenken over hun loopbaanplannen. ‘Iedereen komt aan het begin van het jaar met goede voornemens. Ik denk dat het de moeite waard is om dit jaar met een loopbaanadviseur aan je eigen toekomst te werken.’ De regeling is nog tot 10 januari 2020 beschikbaar.