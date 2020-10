Gratis mondkapjes voor minima, wellicht via voedselbank

Uitzondering

Het kabinet maakt een uitzondering voor mensen die om een medische reden of andere beperkingen het mondkapje niet kunnen dragen. Maar ook tijdens het beoefenen van een sport is het dragen van gezichtsbescherming meestal niet mogelijk.



Bezoekers van een publiek toegankelijke binnenruimte moeten zelf zorgen voor een mondkapje. Beheerders van de locatie bepalen of het advies onderdeel wordt van de huisregels. Voor locaties waarbij men een vaste plek heeft, zoals in restaurants of theaters, kan het mondkapje worden afgezet op de aangewezen plek. Zodra iemand gaat lopen, bijvoorbeeld voor een toiletbezoek, moet het kapje weer op.



De overheid adviseert verder de gezichtsbescherming zo min mogelijk op en af te zetten, ook als bezoekers zich in de buitenlucht bevinden. Ditzelfde geldt voor winkelend publiek dat van de ene naar de andere winkel gaat.



Op een aantal plaatsen, zoals op Schiphol en in het ov en taxi- en busvervoer, geldt al een mondkapjesplicht en dat blijft zo. In de auto wordt een mondkapje geadviseerd wanneer mensen samen reizen die niet tot hetzelfde huishouden behoren.