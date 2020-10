GroenLinks en PVDD pleiten voor tijdelijk vuurwerkverbod om zorg te sparen

Onrust over CDA-kandidaten­lijst Kamer na opvallende keuzes

27 oktober Vanmiddag wordt de CDA-kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen gepresenteerd, maar de onrust achter de schermen is nu al dagenlang groot. Er is een aantal opvallende keuzes gemaakt, waaronder een derde plek voor de omstreden wethouder Inge van Dijk. Grote verrassing is presentatrice Lucille Werner, die op plek 10 op de lijst staat.