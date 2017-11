GroenLinks gaat op jacht naar lager opgeleide kiezer

GroenLinks gaat op jacht naar de lage en middelbaar opgeleide kiezer. Partijleider Jesse Klaver gaat het komende jaar het land in met een ‘kantinetour’ in kleinere plaatsen waarin hij in gesprek wil met mensen ‘die door de politiek vergeten zijn’. Volgens Klaver zijn de docenten, agenten en mensen in de zorg ‘de stille motor’ van Nederland.

Het nieuwe, sociaal-economische verhaal waarmee GroenLinks een brede volksbeweging denkt te worden, ontvouwde de Klaver vanavond bij een partijbijeenkomst in het Rotterdamse poppodium Annabel. Die zat vol met 800 mensen, 70 procent daarvan is geen partijlid. Met de nieuwe koers lijkt GroenLinks de concurrentie aan te binden met de SP en de PvdA, de linkse partijen waarmee de partij zegt juist te willen samenwerken.

,,Het is niet nieuw dat we voor lager en middelbaar opgeleiden willen opkomen, maar wel dat we mét de mensen willen samenwerken die Nederland draaiende houden”, stelt Klaver. Hij is niet bang dat hij daarmee de klassieke GroenLinkser – meestal hoogopgeleide Randstedelingen – van zich vervreemdt. ,,Het lijken uitersten, maar we willen die groepen juist met elkaar verbinden: de leraar uit Brabant met de hoogleraar uit Amsterdam. Ze zijn allemaal het slachtoffer van de globalisering.” Klaver vindt dat het kabinet moet stoppen met de focus op het bedrijfsleven en zich juist moet richten op de publieke sector, waar hard bezuinigd is.

Klaver heeft de eerste kantinebijeenkomst al achter de rug. In het geheim sprak hij vorige week in een schoolkantine in Amsterdam-Slotervaart. Via de campagneorganisatie, waar GroenLinks veel vrijwilligers heeft, waren docenten en thuiszorgmedewerkers uitgenodigd om met de GroenLinks-leider in gesprek te gaan.

Politieman Christian vertelde Klaver daar dat het hem stoorde dat iedereen maar hoogopgeleid moet zijn, terwijl er ook mensen nodig zijn om het vuilnis op te halen en ouderen te verzorgen. ,,Hij vond dat er zo’n fixatie is om van iedereen een euro te maken. Terwijl heel veel 50-centjes een samenleving ook heel rijk maken. Er is te weinig waardering voor dat soort beroepen. Dat willen we veranderen.”

