GroenLinks-Kamerlid stapt op om leenstelsel

Dat schrijft Özdil in een verklaring op zijn Facebookpagina. Özdil keerde zich in een interview met Trouw tegen het leenstelsel. Daarmee ging hij tegen de destijds geldende partijlijn in. Dat hij zich publiekelijk zou afkeren van het leenstelsel had hij vooraf niet met zijn fractie besproken. Hij dwong zijn partijleider Jesse Klaver daardoor om een aantal dagen later ook afstand te nemen van het huidige leenstelsel.



Volgens Özdil ging zijn Kamerlidmaatschap ‘met pieken en dalen’. ,,Een piek is dat voor GroenLinks het leenstelsel niet langer in steen gebeiteld is”, schrijft hij. ,,Een dal is dat dat ook tot een vertrouwensbreuk heeft geleid.’’ In De Volkskrant zegt Özdil dat hij na zijn interview op gesprek moest komen bij Klaver. Daarin vroeg Klaver hem om zich op voorhand te committeren aan het nieuwe standpunt over het leenstelsel. Dat weigerde Özdil.