GroenLinks maakt wet om nachtvluchten te verbieden

Burgemees­ter Lelystad: meer geld voor kwetsbare wijken

7:38 Het kabinet moet meer investeren in ‘kwetsbare’ delen van gemeenten omdat de coronacrisis daar het hardst toeslaat. Dat schrijven vijftien burgemeesters van grote en middelgrote steden in een manifest dat vandaag wordt gepresenteerd. Burgemeester Ina Adema is één van de ondertekenaars.