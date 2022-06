GroenLinks wil stagevergoeding verplichten, onderwijspartij D66 nog voorzichtig

GroenLinks zoekt draagvlak voor een wettelijke verplichting tot minimale stagevergoeding voor alle stagiairs. ‘Onderwijspartij’ D66 durft zich nog niet aan het idee over te geven en wil eerst met de minister van Onderwijs in gesprek.

Vandaag bleek uit onderzoek van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) dat een kwart van de studenten zich financieel uitgebuit voelt tijdens hun stage. Werkgevers zetten deze jongeren in als ‘normale’ werknemers, maar betalen vervolgens geen eerlijke vergoeding. 44 procent van de studenten krijgt überhaupt geen vergoeding, terwijl werken naast de stage voor veel jongeren lastig is.

,,Het is al heel lang een probleem”, vindt GroenLinks-kamerlid Lisa Westerveld. Van 2007 tot 2009 was ze voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond LSVb. ,,Toen hadden we hier ook al mee te maken. Het wordt dus tijd om het wettelijk te regelen.”

In 2020 deed GroenLinks al een poging om een amendement in te voeren over dit onderwerp. De minister zou dan bij mbo's per sector een minimum stagevergoeding op kunnen stellen. Deze sneuvelde nipt in de Tweede Kamer vanwege tegenstand van VVD, PVV, CDA en ChristenUnie.

,,Maar bij een volgend onderwijsdebat ga ik het opnieuw proberen”, aldus Westerveld. Uiteindelijk heeft GroenLinks als doel het realiseren van een verplichte stagevergoeding voor alle studenten, maar dat zal niet in één keer gebeuren. ,,Voor zo'n grote wetswijziging zouden we geen meerderheid krijgen.”

Coalitiepartij D66 vindt het in ieder geval ‘heel goed’ dat er onderzoek is gedaan naar de positie van studenten tijdens hun stage. ,,Een periode werken in de praktijk tijdens een stage is een belangrijk onderdeel van veel studies. Studenten zijn daarin ook echt van toegevoegde waarde voor het bedrijfsleven”, aldus Jeanet van der Laan, Kamerlid van D66. ,,Ik roep de minister op om serieus te kijken naar de uitkomsten van dit onderzoek en met hogescholen, universiteiten en het bedrijfsleven in gesprek te gaan over een passende stagevergoeding.”

Of de onderwijspartij ook een eventuele wettelijke verplichting zou steunen, daar blijft de partij onduidelijk in. Van der Laan: ,,We vinden het goed om eerst het gesprek aan te gaan. Daarna zien we verder.”

Van linkse bondgenoot PvdA kan GroenLinks 'vanzelfsprekend’ steun verwachten. ,,Stagiairs krijgen de kans om te leren, maar leveren ook belangrijk werk waar ze fatsoenlijk voor beloond moeten worden” vindt PvdA-kamerlid Habtamu de Hoop. ,,Het is hoog tijd dat alle stagiairs de stagevergoeding krijgen die ze verdienen. Voor de ondernemers voor wie dit financieel niet haalbaar is moet het Rijk voorzieningen treffen om dit toch mogelijk te maken.” De Hoop hoopt op zeer korte termijn in debat te kunnen gaan met onderwijsminister Dijkgraaf over het onderwerp.

