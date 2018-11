GroenLinks wil verplicht ledlampen voor elk bedrijf

PvdA tegen overname failliete ziekenhui­zen Lelystad door CCN

5 november Oppositiepartij PvdA is tegen een eventuele overname van de IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad en Emmeloord door Cardiologie Centra Nederland (CCN). Zorgondernemer Loek Winter heeft bij CCN ‘een flinke vinger in de pap’, aldus Kamerlid Lilianne Ploumen, die erop wijst erop dat Winter eerder eigenaar was van de IJsselmeerziekenhuizen en het eveneens failliete Slotervaartziekenhuis in Amsterdam. Onzin, reageert CCN.