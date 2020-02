GroenLinks zet gedeputeerde uit partij om samenwerking met PVV en Forum

Het royement is dinsdagmiddag per nieuwsbrief aan de leden van GroenLinks bekendgemaakt, aldus de Limburgse krant. Carla Brugman tekende eerder nog beroep aan, maar de bezwarencommissie van GroenLinks gaf het partijbestuur gelijk. Brugman reageert bijzonder teleurgesteld. „Ik ben het fundamenteel oneens met de uitspraak. Ik ben van mening dat ik de partij niet heb beschadigd.” De zaak sleepte sinds juni vorig jaar voort. Toen trad Brugman, jarenlang fractieleider voor GroenLinks in de Limburgse Provinciale Staten, toe tot de nieuwe Gedeputeerde Staten. De stap leidde tot beroering nu behalve CDA, VVD en lokale partij GBBL ook Forum voor Democratie en PVV in het provinciale bestuur zitting kregen

Groen geluid

Nog geen dag later eiste de provinciale afdeling van GroenLinks haar royement. Brugman was op eigen houtje in het provinciebestuur gestapt, luidde het verwijt. Na maanden van onderhandelingen had GroenLinks juist besloten uit de formatie te stappen. De partij weigerde met Forum voor Democratie en de PVV in zee te gaan, die beiden een gedeputeerde zouden leveren.



De politica wierp tegen dat het nieuwe college van Gedeputeerde Staten geen normaal bestuur was: Partijen kozen bewust voor een extraparlementair college, waarbij gedeputeerden niet in coalitieverband werken, maar op persoonlijke titel. Brugman zei met haar besluit te willen voorkomen dat een groen geluid zou ontbreken in het provinciebestuur.



Brugmans definitieve royement vergde uiteindelijk bijna zeven maanden. Volgens veel Limburgse GroenLinks-leden is dat veel te lang en heeft het partijbestuur de kwestie laten voortslepen. Voormalig fractievoorzitter Jan Muijtjens uit Sittard-Geleen dreigde recent om het partijbestuur op het eerstvolgende partijcongres via een motie tot haast te manen.