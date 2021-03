GroenLinkser Bouchallikht in Tweede Kamer via voorkeursstemmen

Het aantal voorkeursstemmen wordt pas vrijdag bekend gemaakt, maar meerdere gemeentes hebben al uitslagen online staan. Die zouden al voldoende zijn voor een zetel. Bouchallikht schrijft op Twitter blij te zijn, maar nog steeds ‘een kater’ te hebben van het verlies van GroenLinks. De partij moet zes zetels inleveren na de verkiezingen van afgelopen week. ‘Ook pijnlijk: afscheid moeten nemen van onze geweldige Suzanne Kröger, Paul Smeulders en teveel anderen. Voortbouwen op jullie werk is een eer en verantwoordelijkheid. Dank voor alles.’ Kröger laat weten nog graag vier jaar te hebben ‘geknokt voor klimaat, natuur, schone lucht en natuurlijk #meertreinenmindervliegen’, maar is ook ‘trots’ dat GroenLinks Bouchallikht als Kamerlid krijgt.

Opspraak

Bouchallikht raakte eerder in opspraak omdat zij ook betrokken was bij Femyso, een koepelorganisatie voor verschillende islamitische jongerenbewegingen in Europa. Volgens sommige deskundigen had Femyso banden met de zeer conservatieve en omstreden Moslimbroerderschap. Bouchallikht zei in Trouw niets te maken te willen hebben met hun gedachtengoed. Ze kreeg steun van partijleider Jesse Klaver.

Verkiezingen

GroenLinks verloor fors bij de verkiezingen op 17 maart. De partij lijkt uit te komen op acht zetels in de Kamer, waar het er 14 had. De uitslag is een klap voor Klaver. ,,We zijn de afgelopen jaren gewend aan winnen, dan is dit even wennen’’, zei hij direct na de eerste exitpoll, die hij ‘heel heftig’ vond. ,,Deze uitslag betekent dat veel van mijn 14 collega’s op de fractie niet terugkomen. Dat doet pijn.”