Groep FvD’ers wil Baudet ‘onder curatele’ stellen met verklaring

Thierry Baudet toch niet uit bestuur gezet, maar gevráágd te vertrekken

25 november Thierry Baudet is toch niet per direct uit het bestuur van Forum verwijderd. De rest van het bestuur heeft hem echter gevráágd te vertrekken, laat een woordvoerder van de partij nu weten. Eerder zei het bestuur dat Baudet uit de leiding is gezét, maar dat lijkt niet te stroken met de statuten van de partij.