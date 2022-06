Groningers waren eerst nog trots op de gasbel, maar dat veranderde snel

parlementaire enquêteJaren voelden Groningers zich genegeerd als ze aan de bel trokken over de bevingen in hun woongebied. Tijdens de parlementaire enquête naar de gasboringen kunnen ze eindelijk hun onmacht in Den Haag verwoorden.

Herman de Muinck was 10 jaar oud toen hij als bakkerszoon in het voorjaar van 1959 de eerste medewerkers van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) zag bij het land van bietenboer Kees Boon in Kolham. Hij kwam op zijn fiets brood afleveren. ,,Wat doen jullie?” vroeg hij. Naar olie boren, was het antwoord. De weken die volgden zag de jonge De Muinck de boortorens opgebouwd worden. ,,Maar tot ieders verbazing kwam er gas naar boven en geen olie.’’

De Muinck is de eerste getuige die is opgeroepen door de parlementaire enquêtecommissie, die onderzoek doet naar de gasboringen in Groningen. ,,Zestig jaar gaswinning heeft Nederland veel gebracht”, trapt commissievoorzitter Tom van der Lee de verhoren af. ,,Maar voor de gedupeerden zaten er ook schaduwkanten aan.” De enquête moet opheldering geven over hoe de besluitvorming over de boringen in de loop der decennia verliep.

Hulya Kat (D66), Tom van der Lee (GroenLinks, voorzitter) en Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen tijdens de eerste openbare verhoren.

Aanvankelijk trots

Quote Tot in de stad Groningen was de vlam te zien. Het was een wereldwon­der! Herman de Muinck De Muinck vertelt hoe hij - net als veel andere Groningers - aanvankelijk trots was op de enorme gasbel onder hun voeten die uiteindelijk heel Nederland van energie zou voorzien. ,,’s Nachts kon ik thuis de Kameleon lezen bij het schijnsel van de gasvlam. Tot in de stad Groningen was de vlam te zien. Het was een wereldwonder!’’



Maar al vrij snel komt de twijfel. De Muinck legt op camera de omgeving en het boerenleven vast. ,,Dan zeiden de boeren: De Muinck, kom ‘ns kieken! Ze lieten me de scheuren in de muren zien en hoe sommige muren gingen uitwijken.’’ En in de loop der tijd slaat het sentiment onder veel Groningers om. Ook omdat de regio kampt met economische achteruitgang, vertelt De Muinck. ,,Veel werkgelegenheid verdween. Pas afgestudeerden vertrokken naar het westen.’’ De trots sloeg om in wrevel. ,,De gasvondst was een pinautomaat waar de Staat en oliemaatschappijen goed geld uit trokken, maar de Groningers zelf merkten daar niets van.”

Nul op het rekest

Als Groningers bij de NAM aan de bel trokken kregen ze nul op het rekest. Als boeren hun schuurdeur niet meer konden openen kwam dat niet door de boringen, kregen ze te horen. De Muinck is er van overtuigd dat als toen al eerder was erkend dat de bevingen ook nadelen hadden en die nadelen netjes waren verholpen, er nu nog steeds ‘gas gewonnen had kunnen worden’.

Maar dat gebeurde niet. Zelf merkte hij dat het eerst toen de schoorsteen van zijn huis in Slochteren begon te scheuren. Volgens de NAM kwam dat doordat het Waterschap de waterstand te laag hield. ,,Niemand nam de schades serieus. Ook lokale politici niet.’’ Dat veranderde pas toen op 16 augustus 2012 een zware beving bij Huizinge plaatsvond. De Muinck: ,,Ik vond het heel erg voor de mensen, maar was ook blij. Ik dacht: dit schudt de zaak wakker. Maar de NAM noemde het een incident.’’

Inwoners staan machteloos tegenover de advocaten van de NAM. Hij noemt het relaas van een bekende: ,,Het huis van Ria Mulder was total loss. Dan zegt zo'n advocaat van de Zuidas: wie zegt dat het niet komt door een oude granaat uit de oorlog? Daar kun je als individu niet tegen procederen.’’

Quote Ik dacht: als de schoor­steen op mij valt is er ten minste een keer een dode gevallen. Dan wordt Den Haag wakker! Sijbrand Nijhoff

Afschuiven van verantwoordelijkheid

Ook Sijbrand Nijhoff is verbitterd. In een emotioneel betoog voor de commissie beschrijft de voormalige paardenboer hoe schades en waardevermindering van de huizen in Groningen jarenlang niet fatsoenlijk worden gecompenseerd door de NAM. En door de overheid. Uit de exploitatie-overeenkomst van het Groninger veld die hij uit het Nationale Archief heeft laten opvissen, blijkt dat de overheid net zo goed exploitant is. ,,En ze bleven de verantwoordelijkheid maar afschuiven op de NAM.’’



De schade door de bevingen aan zijn eeuwenoude boerderij was groot. ,,Maar de schadeherziening, daar was de beving niets bij! Al die taxateurs. Als er tien scheuren zaten werden er twee vergoed.’’ Na jaren procederen ziet Nijhoff het een tijd niet meer zitten. Hij vertelt hoe hij hoopt dat de schoorsteen op hem valt. ,,Ik dacht: dan is er ten minste een keer een dode gevallen. Dan wordt Den Haag een keer wakker!’’



Hij sluit zijn betoog af met een oproep aan de Kamerleden die hem ondervragen. ,,Nederland weet niet waar Groningen ligt, maar wel als het op centen aankomt. Jullie in de Tweede Kamer nemen toch wetten aan? Het is niet rechtvaardig zoals met ons is omgegaan.’’ Er zitten niet alleen scheuren in de Groninger huizen, maar ook in de mensen, stelt hij.

