Groot feest bij ‘linkse wolk’, maar BBB uiteindelijk toch de grootste

Beide partijleiders zijn blij dat de twee samen in de exitpolls een extra zetel hebben behaald in de Eerste Kamer. De samenwerking tussen de twee partijen beviel goed. ,,Wat mij betreft is dit de opmaat naar de Tweede Kamerverkiezingen”, aldus PvdA-leider Attje Kuiken. ,,Dit smaakt naar meer.” Ook GroenLinks-voorman Jesse Klaver is ‘ontzettend trots’. ,,Laat deze campagne een begin zijn van een linkse beweging.”

Over een fusie willen de linkse partijen vooralsnog niet spreken. Beiden komen met een tamelijk gelijk antwoord. ,,We blijven samenwerken, maar hoe we dat exact gaan doen bespreken we de komende tijd met onze leden”, zegt Kuiken. ,,Wat mij betreft trekken we de samenwerking door”, zegt Klaver.