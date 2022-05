Gündogan bij terugkeer in Kamer: ‘Ik ben beticht van zedenmisdrijf, ben door hel gegaan’

Ze is ‘gebutst en geblesseerd’, maar Nilüfer Gündogan wil ‘haar best gaan doen’ als zelfstandig Kamerlid. Dat heeft Gündogan, voorheen Kamerlid van Volt, zojuist gezegd. Ze keert vandaag als zelfstandig parlementariër terug nadat ze door Volt uit de fractie werd gezet na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag.

Gündogan is daar nog steeds verbolgen over: ,,Beticht worden van een zedenmisdrijf raakt me. Dat doet wat met je. Daar ben ik eerlijk over. Ook de gevolgen van de rechtszaak. Dickpics in je inbox krijgen, mannen die bizarre verzoeken doen. Dat doet wat met je. Ik ben door een hel gegaan. Ik ben gebutst en geblesseerd.”

Ze spreekt van verraad door Volt ,,Dit is ook verraad, ik word beticht van zaken die ik niet heb gedaan en krijg niet de kans te bewijzen dat ik het niet gedaan heb. Ik heb een trauma, met een vader die gewelddadig was. Daar ben ik open over geweest. Dat is verraad, en nu is er weer verraad.”

Haar terugkeer gaat niet gepaard met grote woorden of beloftes. ,,Ik moet alles nog flink verwerken. Ik ben tegen wil en dank in fractie nummer 20 geworden in de Kamer.”

Gündogan: ,,Ik ben dit aangegaan. Heb mij gecommitteerd voor 4 jaar. Daar wil ik voor gaan.”

Ze heeft geen contact meer gehad met Volt of leider Laurens Dassen. Er loopt nog steeds een hoger beroep bij de rechtbank over haar vertrek bij de partij. Ze heeft niet overwogen haar zetel terug te geven. ,,Zo werkt het kiesstelsel. Ik doe wat ik denk moreel te kunnen verantwoorden.”