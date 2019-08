Halsema: Mijn zoon moest weten dat zijn moeder hem verdedigd heeft

Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam, besloot in de nacht voordat De Telegraaf publiceerde over het incident met haar zoon om daarover een open brief te schrijven. ,,Ik kon die nacht niet slapen, mijn zoon sliep”, vertelt ze in een vandaag door AT5 gepubliceerd interview. ,,Ik dacht: als hij wakker wordt, dan wil ik dat hij weet dat zijn moeder hem verdedigd heeft.”

De brief waaraan de burgemeester refereert verscheen op 14 augustus op de website van de gemeente Amsterdam. De Telegraaf meldde op die dag dat haar zoon een maand eerder gearresteerd was, omdat hij in het bezit van een nepwapen een verlaten woonboot betreden had. Ook een vriendje van de 15-jarige jongen werd opgepakt.

Halsema veroordeelde die publicatie in haar brief, omdat die de privacy van haar zoon te veel zou schaden. Ze had nog een tweede reden om de brief te schrijven, meldt ze tegenover AT5: ,,Ik vond het heel noodzakelijk dat de Amsterdammers wisten, dat ik, als er zo’n privékwestie speelt, mijn ambt nooit zou gebruiken.” Het is volgens de Amsterdamse stadszender de eerste keer dat ze in het openbaar terugkomt op de kwestie.

Halsema laat weten dat ze de brief schreef als burgemeester én als moeder. ,,Er zaten twee elementen in. Het eerste deel van de brief bevatte een uitleg over mijn zoon waarbij ik me strikt bij de strafbare feiten heb gehouden. Het tweede deel van de brief ging over hoe ik omgegaan ben met mijn verantwoordelijkheden als burgemeester in deze kwestie. Dat vond ik ook nodig, omdat in de krant de indruk was gewekt dat ik misbruik had gemaakt van mijn bevoegdheden en dat trok ik me heel erg aan.”

Meer dan geklier

De burgemeester praat niet goed wat er gebeurd is, zegt ze. ,,Mijn zoon was aan het klieren, daarna heeft hij een boot betreden met een nepwapen dat hij niet bij zich mocht hebben. Dat is meer dan geklier. Dat is gewoon overtreding van de wet.”