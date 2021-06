Hamer in eindverslag: VVD en D66 zijn aan zet, half augustus zou formatie écht moeten starten

Hamer stuurde er de afgelopen dagen al aan op de noodgreep dat VVD en D66 het voortouw zouden nemen in de formatie, nu deze in een impasse zit. Momenteel zijn er min of meer zes partijen over in de formatie: VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie. Maar over en weer worden blokkades opgeworpen. VVD en CDA willen niet met én PvdA én Groenlinks, maar slechts met één van die twee. D66 wil juist weer niet met ChristenUnie, waardoor de smaken rap opraakten.