Hard ‘nee’ tegen VVD en D66 is van tafel bij Hoekstra en Segers

CDA-leider Wopke Hoekstra deed na zijn gesprek met Hamer zijn best om zich op de vlakte te houden, maar het pantser van afwachtend politicus vertoont toch wat scheurtjes. Tot nu hield het CDA kabinetsdeelname verre van zich, al was het maar omdat CDA'er Pieter Omtzigt zijn zegen nog niet gaf. Toch maakte Hoekstra voor het eerst in de formatie duidelijk dat hij coalitievorming niet uitsluit. ,,Ik kan mij zeer wel voorstellen dat wij als CDA in de oppositie gaan, maar kan mij ook zeer wel voorstellen dat we deel worden van een volgend kabinet", aldus Hoekstra.

Of Omtzigt toch geen sta-in-de-weg is voor een kabinet mét CDA, zolang hij nog overspannen thuis zit? ,,Ik zit hier namens de hele CDA-fractie. Pieter wil nog wel rust, er is goed contact, maar dat moet ik niet met u bespreken.”

Hoekstra stelde bij Hamer wel voor met een groep van acht à negen partijen te praten over het coronabeleid, omdat dit niet op de formatie kan wachten.

Eerder op de dag was ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers ook al minder stellig dan voorheen. Hij sluit de VVD van Mark Rutte niet langer uit als coalitiepartner. Begin april zei de CU-leider nog dat een samenwerking met de demissionair premier niet geloofwaardig meer kan na diens ‘vergeten gesprek’ over Omtzigt (‘functie elders’): ,,Daarvoor is er gewoon te veel gebeurd’’, zei Segers toen. Maar na scherpe kritiek en ‘zelfreflectie’ kiest Segers nu andere woorden: de verkeerde bestuurscultuur kun je niet ‘op één man’ plakken, zegt de leider van de ChristenUnie nu. En zo laat hij de deur op een kier voor samenwerking met Rutte.

Segers herhaalde wel dat het ‘niet aan ons’ is om nu over een nieuwe coalitie te praten. ,,We zijn de negende partij”, aldus de CU-leider, die liever een rol in de ‘constructieve oppositie’ ziet: ,,Ook daar kan je het verschil maken.” Daarnaast noemt hij een minderheidskabinet als serieuze optie.

GroenLinks-leider Jesse Klaver zei na diens gesprek met Hamer stellig dat hij ‘niet zonder de PvdA’ in een kabinet stapt. ,,Verder hebben we het vooral over de inhoud gehad, zoals klimaat en kansenongelijkheid. Maar ik heb gezegd dat we een zo progressief mogelijk kabinet willen.”

Klaver merkte daarbij ongevraagd op dat hij D66 daar ook toe rekent. Mocht er een vier-partijen-kabinet komen van VVD, D66, CDA en GroenLinks - dus zónder PvdA- zou Klaver kunnen zeggen dat de helft van het kabinet dus wel uit ‘progressieve partijen’ bestaat. Maar vragen daarover ging hij uit de weg. ,,Ik heb haast.”

Informateur Mariette Hamer ontvangt fractievoorzitter Wopke Hoekstra CDA. Om voortgang in de formatie te houden wil Hamer direct over de inhoud spreken met de partijen.

