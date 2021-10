Harde lijn tegen Polen krijgt steun van Tweede Kamer: 'Wie roept Polen tot de orde?’

De Europese Commissie moet volgens Tom van der Lee (GroenLinks) in deze zaak ‘zo hard mogelijk optreden’. Ook het CDA wil snel actie. ,,Als je deel uitmaakt van een club houd je je aan de regels van die club”, verklaarde Mustafa Amhaouch. De CDA’er wil dat demissionair premier Mark Rutte het voortouw neemt in de EU in de strijd tegen Polen. ,,Wie gaat Polen eindelijk tot de orde roepen”, wilde Tunahan Kuzu (Denk) weten.

Lhbt-vrije zones

Loopgravenoorlog

Polen, maar ook Hongarije, is in een loopgravenoorlog verwikkeld met Brussel over wat het noemt bemoeienis met interne kwesties. Naleving van de principes van de rechtsstaat kan sinds begin dit jaar leiden tot korting op EU-subsidies. Hongarije en Polen willen dat de verordening waarin dit is vastgelegd nietig wordt verklaard door het Europees Hof van Justitie. Het hof in Luxemburg hield afgelopen maandag en dinsdag hoorzittingen over de koppeling tussen rechtsstaat en subsidies.