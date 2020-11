Hele Kamer is woedend over aanslagen, maar daarna wil iedereen iets anders

Afschuwelijk. Laf. Weerzinwekkend. Ziek. In het verwerpen van de aanslag in Wenen of de onthoofding van de Franse leraar Samuel Paty is de Tweede Kamer eensgezind, in een debat over de vrijheid van meningsuiting. Zeker nu in Rotterdam een leraar moest onderduiken, omdat hij ook een Mohammedcartoon toonde in de klas.