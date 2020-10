Henk Krol weg bij Partij voor de Toekomst, medewerker bedreigd: ‘Ik weet je te vinden!’

Het besluit van Krol staat in een vanmorgen verspreid persbericht. Hij laat weten ‘uiterst teleurgesteld’ te zijn in de werkwijze van Otten en De Vries. De twee senatoren van GO, de partij die onlangs fuseerde met de Partij voor de Toekomst, hebben afgelopen donderdag - zonder Krol daarbij te raadplegen - bestuurslid Pieter Bogaardt uit de partij gezet. Directe aanleiding was dat Bogaardt met deze site zou hebben gepraat over interne zaken.