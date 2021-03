Het eigen risico moet worden aangepakt

land van lijsttrekkers Geert Wilders: nakomertje uit een gewone katholieke wijk in Venlo

12 maart De kerk op de hoek is rooms. En ook zijn scholen waren rooms. Toch heeft Geert Wilders, geboren in een gewone wijk in Venlo, op drie kilometer van de Duitse grens, zich nooit laten beïnvloeden door zijn katholieke jeugd.