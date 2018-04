Het mysterie rondom de commissie Stiekem

Het is een befaamd verhaal in het Haagse: een minister kwam ooit eens in de commissie Stiekem met het relaas op de proppen dat de geruchten over zijn buitenechtelijke relatie 'echt niet waar' waren. Geen van de aanwezigen wist waar hij het over had, de roddel ging helemaal rond niet op het Binnenhof.



Wat is de commissie Stiekem?

Deze commissie in de Tweede Kamer is belast met de parlementaire controle op geheime zaken rondom de veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. De bijeenkomsten zijn altijd besloten, gezien de vertrouwelijkheid van de onderwerpen. De aanwezige politici mogen tijdens openbare vergaderingen niet praten over de zaken die zijn besproken en de kennis die is gedeeld binnen Stiekem. Leden mogen ook geen stukken meenemen, zij krijgen die alleen ter inzage.



Wie zitten er in de commissie Stiekem?

Met ingang van de nieuwe zittingsperiode van de Tweede Kamer, sinds maart 2017, bestaat de commissie uit de fractievoorzitters van de vijf grootste politieke partijen. Op voordracht van de commissie kan de Tweede Kamer besluiten om nog een of twee andere fractievoorzitters tot lid van de commissie te benoemen, bijvoorbeeld om voldoende ervaring te waarborgen of te zorgen dat ook oppositiepartijen voldoende vertegenwoordigd zijn. Nu Marijnissen weigert, krijgt PvdA-leider Lodewijk Asscher een plek in de commissie.



Is het zinnig om in Stiekem plaats te nemen?

Lilian Marijnissen (en eerder ook haar vader Jan) wil uit principe niet in de commissie zitten, omdat de SP de regering 'in openheid wil kunnen controleren'. Het risico bestaat dat bewindslieden gevoelige informatie expres droppen in Stiekem, zodat de fractievoorzitters er in het openbaar geen zaak van kunnen maken. Aan de andere kant is het, zeker voor bedreigde politici als Geert Wilders, interessant om een beeld te krijgen van de werkzaamheden van de veiligheidsdiensten en de gevaren die op de loer liggen. En in het algemeen is het natuurlijk prima dat de Tweede Kamer op deze manier mee kan kijken met het werk van de AIVD en MIVD.



Al het besprokene in Stiekem is hartstikke geheim, lekt er dan nooit iets?

Af en toe, maar dat levert gelijk een grote rel op. Zo werd op 13 maart 2014 namens toenmalig commissievoorzitter Halbe Zijlstra (VVD) bij het Openbaar Ministerie aangifte gedaan van het schenden van de geheimhoudingsplicht uit een besloten vergadering van de commissie. Dit deed hij na publicatie door NRC van informatie die alleen in Stiekem was gedeeld. Het OM concludeerde in november 2015 dat één of meerdere fractievoorzitters zich schuldig gemaakt zou kunnen hebben aan een ambtsmisdrijf. Vervolgens startte de Tweede Kamer een onderzoek. Op 20 januari 2016 bleek dat er geen bewijs was gevonden dat een bepaald persoon uit de commissie Stiekem had gelekt.