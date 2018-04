'Het probleem met mijn vader: hij was heel redelijk'

Wiebes verwacht snel akkoord over gaswinning

12:11 Minister Eric Wiebes (Economische Zaken) verwacht snel een akkoord te sluiten met Shell en ExxonMobil, de aandeelhouders van de NAM, over de geleidelijke beëindiging van de gaswinning in Groningen. Berichten over schadeclaims van de energiebedrijven weerspreekt hij.