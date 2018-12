Het vaasje en de doeners van Rutte: wie probeert hij te bereiken?

De VVD knalde gisteren uit de startblokken voor de Provinciale Statenverkiezingen met een paginagrote brief in deze krant. Het gekozen tijdstip is iets langer dan drie maanden voordat de zwijgende meerderheid beslist of het derde kabinet-Rutte om steun moet gaan bedelen bij de oppositie.



Rutte gebruikt in zijn brief de metafoor van het vaasje: dat is een broos bezit, breekbaar en het kan ook kapotgaan. ,,Ik zie Nederland als een vaasje, dat we met 17 miljoen gewone en bijzondere mensen vasthouden.’’



Het was niet Ruttes eerste brief: die dateert van januari 2017, een paar maanden voor de Tweede Kamerverkiezingen. Destijds ging hij tekeer tegen de aso’s die het verpesten: ,,Doe normaal of ga weg.’’ Die boodschap ging nog vergezeld van het VVD-logo. In zijn tweede brief is er geen partijlogo meer. Rutte is de staatsman die boven de partijen staat, zijn huismerk ontgroeid.