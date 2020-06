Hete middag voor Ollongren: neemt Eerste Kamer motie van afkeuring aan?

Ook Lennart van der Linden, senator voor Forum van Democratie, kreeg een telefoontje. Forum, dat 10 van de 75 zetels in de Senaat bezit, heeft vanmiddag een belangrijke sleutel in handen. In tegenstelling tot de vorige keer heeft de partij de motie echter niet ondertekend bij het indienen ervan.



Dat zegt echter weinig, licht Van der Linden toe. Forum voor Democratie wil graag de kaarten nog even voor de borst houden, stelt hij. ,,Kijk, wij snappen best dat het lastig is voor de minister,” toont hij enerzijds begrip. ,,Zelfs de indieners van de motie verschillen van inzicht over wat er nu exact moet gebeuren met de huren.” Ook Forum is het zeker niet met iedereen eens. ,,Zo vinden wij dat scheefwoners niet moeten kunnen profiteren van een huurstop.”



Toch neigt Forum de motie te steunen, valt tussen de regels door te beluisteren. ,,Als je als Eerste Kamer dit over je kant laat gaan, weet ik het ook niet meer,” meent Van der Linden. ,,De minister mag zich echt wel flexibeler opstellen. Om helemaal niks te doen als wij als Kamer nadrukkelijk vragen om er nog eens naar te kijken, kan echt niet.”