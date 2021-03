Hier groeide Lilianne Ploumen op: ‘Verhaal van dochter van melkboer kennen we nu wel’

In de volksmond heette het ’t Schillingstraatje. Althans, zo heette het eerste stukje van de Vroenhovenweg voor de bewoners van de vijf huizen die daar stonden en nog steeds staan, en voor de weinige buren in de wijk Biesland. Vijf huizen aan de rand van de bebouwde kom van Maastricht, daar waar de straat langzaam de groene heuvels opzoekt, richting de Belgische grens. In bijna elk van de vijf huizen woonde een Schillings. Met soms een heleboel. In het laatste huis van het rijtje, een kleine boerderij eigenlijk, met stallen en wat dieren, hadden de Schillings wel twaalf of dertien kinderen. Zeven ervan sliepen op één kamer.



Een van hen, dochter Annie, bleef er het langst wonen. Toen ze trouwde met Pierre Ploumen, een fruitteler uit het Zuid-Limburgse dorpje Noorbeek, trok hij bij haar en haar ouders in, later erfden zij de boerderij. ,,Kijk, aan deze ring bond hij altijd het paard vast”, wijst Ronald van Gangelen een witte ring aan de muur aan. Hij kocht begin deze eeuw het huis van het inmiddels bejaarde echtpaar. ,,En hier slachtte hij de kippen na de leg.”