Hoe het kabinet drukte op kosten Schiphol: beveiliger ging van 3500 euro naar 2200 per maand

Minister Yeşilgöz: bezig met schade Limburg, maar niet alles wordt vergoed

Er wordt gewerkt aan een eerlijkere vergoeding van de schade die is ontstaan door de wateroverlast in Limburg. Dat zegt het ministerie van Justitie en Veiligheid in reactie op klachten over de schadeafhandeling die drie Zuid-Limburgse gemeenten uitten tegenover EenVandaag. Toch zal volgens minister Dilan Yeşilgöz niet alle schade vergoed worden.

26 mei