Hoe kan je blanco stemmen bij de verkiezingen?

Wat is blanco stemmen?

Hoe stem je blanco?

Blanco stemmen is heel simpel. Je neemt je stempas en identiteitsbewijs mee naar het stembureau en je ontvangt daar het stembiljet. In het stemhokje kruis je helemaal niks aan en vervolgens gooi je het lege stembiljet gewoon in de stembus. Let wel op: dat stembiljet is dan ook echt helemaal blanco. Schrijf niet op het biljet ‘blanco’ of ‘dit is een blanco stem’, want dan wordt de stem ongeldig verklaard. Ongeldige stemmen tellen met helemaal niets mee, dus ook niet met het opkomstcijfer.