Hoekstra blijft aan na urenlang crisisberaad CDA-top: ‘Er is een enorme kloof tussen ons en rest van het land’

Ook kritiek van VVD’ers: ‘hapklare brokken uit Den Haag’

Ook bij andere partijen broeit er interne onvrede. Een groep VVD’ers uit in een brief aan de partijtop hun zorgen over de uitslag van de Statenverkiezingen. Ze schrijven aan onder anderen het partijbestuur en Mark Rutte dat de top geen verbinding heeft met leden en stemmers.



Zo vragen de ondertekenaars zich af of ‘de club in Den Haag’ wel nadenkt over de eigen rol ‘in de huidige stand van zaken in het politieke en maatschappelijke landschap’, zo is te lezen in de brief die volgens de NOS door ongeveer honderd leden is ondertekend.



De ondertekenaars vinden dat de kennis en kunde van mensen binnen de partij beter moeten worden benut. ,,We krijgen top-down hapklare brokken voorgeschoteld die we mogen uitvoeren en ondergaan. De wijze van campagne voeren, zowel bij deze verkiezingen als ook de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen is hier een lichtend voorbeeld van. Beeldvorming van binnen en naar buiten is hierdoor niet optimaal”.



De uitkomst van de Statenverkiezingen waarbij de BoerBurgerBeweging als grote winnaar uit de bus kwam, maakt volgens de briefschrijvers duidelijk dat er werk aan de winkel is. ,,We dreigen na meer dan twaalf jaar hard werken ons mooie land nu te verliezen aan verdeeldheid, onvrede en een kloof tussen Den Haag en de rest van Nederland.”