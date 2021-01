Hoekstra haalt uit naar Rutte: ‘Gebroken belofte is erfenis van tien jaar VVD’

,,We kregen jarenlang de boodschap dat het vanzelf goed komt, als we allemaal maar zoveel mogelijk ons eigenbelang najagen. Het is een recept voor individualisme en egoïsme. Het heeft geleid tot een winner takes all-economie en een overheid die haar eigen burgers is gaan wantrouwen. Die gebroken belofte treft de middenklasse het hardst. De agent op straat, de leraar voor de klas, de mensen in de zorg. De bouwvakker, de kleine ondernemer en de winkelier op de hoek.” Deze mensen moeten ‘weer op het CDA kunnen rekenen’, zei Hoekstra. Het CDA regeerde zes jaar lang mee met de VVD, in het kabinet Rutte-I (2010-2012) en het kabinet Rutte-III (2017-2021).



Het is een vroege en felle start voor de kandidaat die onlangs nog zei pas ‘de laatste twee, drie weken’ echt campagne te gaan voeren. Eerder zou niet gepast zijn, gezien de gigantische coronacrisis. De aanval op de VVD is strategisch geen verrassing: de VVD ligt in de peilingen mijlenver voor de rest met gemiddeld 41 tot 45 virtuele zetels. De PVV (18-22) en CDA (16-20 zetels) volgen op afstand.