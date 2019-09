Hoekstra: stel strengere eisen aan migrant

‘We wonen in Nederland echt op een bevoorrech­te plek’

21:00 Met zijn derde grote lezing in ruim een halfjaar zal niemand verbaasd zijn als Wopke Hoekstra zich volgend jaar kandideert als CDA-lijsttrekker. Voorlopig concentreert hij zich op zijn verhaal als politicus en zwijgt hij over persoonlijke ambities. ,,Pas in de zomer van 2020 ga ik daarover nadenken.’’